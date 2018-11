Rodolfo Correia pode ser adjunto de Marcel Keizer no Sporting

Rodolfo Correia poderá ser o treinador adjunto de Marcel Keizer no Sporting, segundo a imprensa desportiva. O atual treinador dos sub-23 do Al Hilal, de Jorge Jesus, aparenta ser o maior candidato ao lugar.

Ainda não se sabe se Keizer será, sequer, treinador do Sporting, uma vez que o treinador holandês ainda não se decidiu. Contudo, se der o "sim" aos leões, Keizer deverá levar Rodolfo Correia para Alvalade.

O treinador de 41 anos está a ter, no Al Hilal, a primeira experiência como técnico principal de uma equipa sénior. Como adjunto, esteve com Carlos Queiroz na seleção do Irão, no Mundial 2018, e esteve no Olhanense, além de ter passado pela Grécia, Polónia e Estados Unidos.