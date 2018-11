Marcel Keizer ainda não decidiu se vai para o Sporting

Marcel Keizer não confirma acordo com o Sporting. John McAuley, jornalista desportivo do jornal "The National", de Abu Dhabi e que acompanha de perto o Al Jazira, do treinador holandês, revela a Bola Branca que contactou uma fonte do clube que admite alguma indecisão em Keizer.

Keizer decide nas próximas horas se ruma ou não a Alvalade. O técnico holandês orientou, esta segunda-feira, a vitória do Al Jazira, por 2-0, sobre o Al Wasl, do Dubai. Após o jogo, Keizer não foi totalmente explícito quanto a uma possível saída do emblema dos Emirados para o Sporting.

"Recebi um convite verbal do Sporting para ser treinador da equipa, mas ainda não recebi a oferta formal. Não aceitei nem recusei a proposta porque ainda não foi formalizada. Vamos esperar e não posso dizer mais sobre um convite apenas verbal", disse o treinador, à imprensa local.



"Falei com um dirigente do Al Jazira que me disse que talvez ele não estivesse tão convicto de sair como estava ontem [domingo]", revela John McAuley, em serviço para Bola Branca.

McAuley assegura que, no jogo desta segunda-feira, os jogadores do Al Jazira não acusaram qualquer pressão devido à possível saída do treinador: "Foi um bom jogo, a equipa voltou a jogar muito bem. Venceram uma das melhores equipas do Dubai, que não está a fazer uma grande temporada. Mas o Al Jazira venceu por 2-0, de forma confortável. Não há muito mais a dizer, os jogadores não mostraram de alguma forma estar afetados com a questão do treinador".



Uma saída de Marcel Keizer para o Sporting será uma desilusão para os dirigentes e para os adeptos do Al Jazira, assinala John McAuley.



3"O holandês tem tido sucesso no Al Jazira, é muito apreciado pelos adeptos desde que chegou que tem contactado com o seu apoio. Todas as pessoas com quem falo, do clube, estão muito bem impressionados com Keizer. Acham que é um bom treinador, uma boa pessoa e ficarão desiludidos se ele partir.