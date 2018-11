João Félix e a renovação: "Está a ser um sonho"

João Félix está a viver um sonho, na sua primeira época na equipa principal do Benfica. O avançado de 18 anos renovou contrato até 2023.

"É uma renovação especial, a primeira na equipa principal. Sinto que as pessoas que estão nesta função estão cientes do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. Estou muito contente", assumiu, em declarações à BTV, o jovem, para quem esta época de estreia "está a ser um sonho":

"Todo o jogador de futebol sonha jogar numa equipa principal grande. Estou na melhor equipa de Portugal, uma das melhores equipas do mundo. É um sonho poder jogar ao lado de jogadores que antes eram ídolos e agora são meus colegas, amigos que me ajudam em tudo".

O sonho do primeiro campeonato



Félix quer "ganhar títulos com o Benfica", especialmente o campeonato e melhor ainda se for logo no primeiro ano na equipa principal. As taças também, mas o campeonato é mais apetecível: "É sempre difícil de ganhar, é um caminho longo, desde o início da época até ao fim".

Este campeonato está difícil: o Benfica encontra-se no quinto lugar do campeonato, com 17 pontos, a quatro da liderança, partilhada entre FC Porto e Braga. "Não estamos como queremos. Queremos ganhar, toda a gente quer, mas como grande equipa que somos, em tudo, temos total capacidade para dar a volta à situação. [Temos de] começar a dar uma boa resposta e depois continuar com bons resultados", referiu.

João Félix tem dois golos marcados em oito jogos pelo Benfica. O primeiro foi ao Sporting, na Luz, e deu o empate aos encarnados.

"Não sei se vou ter outro momento assim, arrepiante. Um miúdo de 18 anos entrar e fazer um golo no primeiro clássico, estando a perder, num estádio com 65 mil adeptos. É se calhar um momento que muito pouca gente vai vivenciar ao longo da vida. Nunca me vou esquecer. Se me falarem daqui a 50 anos, vou saber exatamente como foi", afiançou.