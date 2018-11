José Gomes: "Estou a controlar emocionalmente o que me vai na alma para não dizer o que sinto"

O treinador do Rio Ave, José Gomes, estava frustrado com a arbitragem do empate da sua equipa diante do Nacional, por 3-3.

"Estamos a mostrar muita qualidade no nosso jogo e depois acontecem estas coisas que não quero comentar. De alguma forma, estou a controlar emocionalmente aquilo que me vai na alma para não dizer aquilo que sinto", afirmou o técnico, em declarações à Sport TV.



Para Gomes, o empate foi injusto: "Foi um jogo controladíssimo, contra uma equipa que tem bons jogadores, que tentaram controlar a nossa construção de jogo. Não vi os números, mas estávamos à volta de 70% de posse de bola. Estivemos sempre mais perto de dilatar essa vantagem".

Costinha, treinador do Nacional, estava orgulhoso da sua equipa, após a partida. "A equipa teve uma boa reação, procurou a felicidade e tivemos essa felicidade", sublinhou, à Sport TV, antes de acrescentar:

"A equipa melhorou na segunda parte porque tivemos de ir à procura de resultado melhor. Temos as nossas responsabilidades e se estamos onde estamos só temos uma solução, que é trabalhar para sair dela."