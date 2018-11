Rio Ave empata e falha assalto ao pódio

O Rio Ave empatou na receção ao Nacional, por 3-3, esta segunda-feira, e falhou o "ataque" ao terceiro lugar do campeonato. Por outro lado, atirou o Benfica para a quinta posição da tabela classificativa.

Foi um jogo de parada e resposta. O Rio Ave adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, por Diego Lopes. Fábio Coentrão descobriu o "10" com um fantástico passe longo e, na cara de Daniel Guimarães, Lopes não perdoou. Contudo, aos 24 minutos, Léo Jardim falhou ao defender uma carambola de Camacho e, na recarga, Gorré fez o empate.

O Rio Ave voltou a adiantar-se ainda na primeira parte. João Malheiro recorreu ao videoárbitro para descortinar um penálti de Felipe e, na cobrança, Carlos Vinícius devolveu os verde e brancos à vantagem.

O jogo continuou muito dividido, mas foi o Rio Ave a voltar a marcar. Ao minuto 67, Galeno fez estragos pela esquerda e cruzou para Vinícius, que rematou para corte de Felipe. O central tentou afastar de calcanhar, erro que o avançado aproveitou para marcar na recarga ao próprio remate.

Logo a seguir ao golo do Rio Ave, o Nacional teve duas oportunidades soberanas para reduzir. Ambas foram de Witi, que primeiro falhou de baliza aberta e, depois, tentou um "chapéu" a Léo Jardim, mas o guarda-redes agigantou-se e evitou o golo com uma defesa do outro mundo. Porém, o sinal estava dado e, aos 77 minutos, Nadjack derrubou Witi na área. Dois minutos depois, Rochez converteu o penálti com sucesso.

