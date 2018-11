Sérgio espera jogo mais difícil no Dragão do que em Moscovo

Sérgio Conceição espera mais dificuldades na receção do Lokomotiv Moscovo do que na vitória sobre os moscovitas na Rússia. Os dragões tentam dar novo passo rumo aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"A motivação tem de ser diária. Para ganhar pontos, para ganhar jogos. Da parte do Lokomotiv, é normal que queira e que pense que pode fazer um resultado positivo, como nós. [Mais importante que] fazer golo no primeiro ou no último minuto é entrar de uma forma forte. O jogo de amanhã [terça-feira] poderá ser mais difícil [que o da Rússia]. Vamos encontrar mais dificuldades de que tivemos na Rússia, mas isso não nos vai impedir de entrarmos de forma para fazer tudo para conseguirmos os três pontos", garantiu o técnico portista, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida do grupo D.

Sérgio prometeu que não vai "fugir à identidade da equipa" e que o Porto será igual a si próprio, embora possa "mudar um jogador ou outro ou um posicionamento ou outro" na estratégia para o encontro.

O treinador portista contrariou, ainda, a ideia de que o Lokomotiv, que está no último lugar do grupo D, sem qualquer ponto, seja uma equipa fraca: "A alguns interessa-lhes dizer que o grupo não é forte, mas não é verdade. É um grupo extremamente equilibrado, nós ainda não perdemos e há três equipas com diferença de três pontos".

Porto e Lokomotiv jogam na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.