Marcelo com agenda social em alternativa à agenda digital do governo

No dia em que começa a WebSummit e o Governo se multiplica em anúncios sobre a economia digital, o Presidente da República decidiu marcar a diferença com uma intensa agenda social. Além de ter aproveitado o Dia do Cuidador para mandar uma mensagem ao Governo, o Presidente vai estar a distribuir refeições à hora da abertura oficial da WebSummit.

O Presidente vai distribuir refeições no Centro Social S. Francisco Xavier, em Setúbal, com a Caritas Diocesana. E depois tem uma reunião com os Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-abrigo (NPISA) daquele distrito. Recorde-se que o apoio aos sem -abrigo tem sido uma das causas sociais deste Presidente da República.

Com esta agenda social para um dia em que os holofotes estão todos apontados para a WebSummit, Marcelo Rebelo de Sousa quer mostrar que “há coisas para além da Internet”.

O cunho social, contudo, começou logo pela manhã com o Presidente da República a publicar uma nota sobre o Estatuto do Cuidador Informal, em que exige a criação desse Estatuto. Um recado para o Parlamento, onde o assunto tem vindo a ser discutido, mas sobretudo para o Governo que tem alegado os custos implicados para não deixar andar o processo legislativo.

O Estatuto do Cuidador Informal tem sido defendido há muito pelo CDS, através de recomendações ao Governo. O Bloco de Esquerda, contudo, nos últimos tempos decidiu passar das recomendações e apresentou mesmo um projecto de lei nesse sentido, que está em comissão de especialidade.

O Bloco também tentou que o Orçamento para 2019 incluisse já algumas medidas de apoio aos cuidadores informais https://rr.sapo.pt/noticia/127468/estatuto-do-cuidador-informal-fica-se-pelas-intencoes-no-orcamento . Mas o assunto fica-se pelas intenções e estudos no OE.

Agora, Marcelo – que também irá à WebSummit, mas no encerramento - aproveitou o Dia do Cuidador Informal para mandar o recado de que é urgente aprovar este estatuto.http://www.presidencia.pt/?idc=18&idi=154895 . “Portugal não pode continuar à espera, sob pena de estar a perpetuar um erro imperdoável, confundido prioridades, atropelando a defesa da dignidade humana”, escreve o Presidente que tem sido um grande apoiante desta causa. Ainda recentemente esteve no I encontro Nacional de Cuidadores Informais ao lado da eurodeputada do Bloco Marisa Matias.