​Incêndio obriga a evacuar hotel em Lisboa

"Recebemos o alerta para um incêndio num hotel na Praça da Figueira pelas 17h34. O hotel em causa foi evacuado", afirmou a fonte dos bombeiros.

Pelas 18h15, as chamas ainda eram visíveis no topo do edifício e estavam a ser combatidas por 28 operacionais, apoiados por nove viaturas.

No local estão elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros e dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, além de elementos das forças policiais.