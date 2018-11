​Incêndio em hotel de Lisboa. Quatro pessoas assistidas

"O fogo foi extinto às 20h12, decorrendo agora o rescaldo", adiantou à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que acorreram ao local com 35 elementos apoiados por 12 viaturas.

Segundo a fonte do Regimento de Sapadores, o fogo ficou circunscrito à cobertura da unidade hoteleira, mas é previsível haver outros danos, e os quatro feridos, por inalação de fumos, foram encaminhados para o hospital de São José.

As causas estão a ser investigadas pelas autoridades, acrescentou.

O incêndio deflagrou às 17h34 e obrigou à evacuação do hotel.

No local, a agência Lusa verificou, pelas 18h15, que as chamas eram visíveis no topo do edifício.

Entretanto, num comunicado de imprensa, a unidade hoteleira, Figueira Beautique Hotel, esclareceu que o incêndio deflagrou no SPA, mas as causas ainda não foram apuradas.

[notícia atualizada às 22h08]