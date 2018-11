Herrera joga condicionado desde o Lokomotiv-FC Porto

Sérgio Conceição revelou, esta segunda-feira, que Héctor Herrera está condicionado fisicamente desde que o FC Porto jogou diante do Lokomotiv Moscovo, na Rússia, que teve lugar a 24 de outubro.

"Trabalhamos sempre de forma forte, somos muito exigentes, estes jogadores também exigem muito da equipa técnica. O mais importante é o espírito e a seriedade com que trabalhamos. O Herrera, por exemplo, desde o jogo com o Lokomotiv que está condicionado e tem feito um esforço enorme sempre que é chamado, tem dado tudo o que pode e o que não pode para ajudar a equipa. É a prova mais evidente de um jogador em final de contrato que dá tudo pela equipa", declarou o técnico portista, em conferência de imprensa de antevisão da receção aos russos, para a quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

O médio mexicano foi utilizado por Sérgio para enaltecer o bom momento de forma dos dragões. Outro exemplo foi o do melhor marcador da época passada, Aboubakar, que está lesionado e, mesmo assim, o FC Porto tem o melhor ataque a melhor defesa do campeonato. "Vamos sendo cada vez mais consistente", assinalou.

Uma fénix azul e branca que fala espanhol



No capítulo das individualidades, em que nem costuma alargar-se, Sérgio Conceição também aceitou falar sobre o renascer de Óliver:

"[A afirmação de Óliver] não tem a ver com uma conversa, tem a ver com muitas conversas e muitas unidades de treino para que ele se aproximasse do que eu queria. Não tem a ver com o castrar daquilo que o Óliver tem de melhor, tem a ver que um jogo de futebol é cada vez mais rápido, mais intenso, com muitos duelos. O Óliver melhorou muito em vários aspetos, nomeadamente no jogo que tem de fazer sem bola. Em 88 minutos, os jogadores têm de correr sem bola. É toda uma série de situações em que é importante estar dentro e participar".

"Essas caraterísicas não são do Óliver, mas ele tem feito um trabalho magnífico nesse sentido, mas também de ter mais chegada na área, que é uma caraterística dos médios modernos. O médio moderno tem esse tipo de caraterísticas, para mim. Para outro, se calhar já não. Mas é assim que eu penso no futebol e já conhecem a minha equipa. Foi essa humildade do Óliver em perceber que tinha de mudar algo que o levou a entrar na equipa, e tem correspondido. Quando deixar de corresponder, sairá da equipa e será outro Óliver a entrar", salientou o treinador.

Porto e Lokomotiv jogam na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.