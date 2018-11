FC Porto ameaça abandonar andebol, basquetebol e hóquei em patins

O FC Porto ameaça abandonar o andebol, o basquetebol e o hóquei em patins, caso as arbitragens não melhorem.

Em comunicado no site oficial, os dragões lamentam que as principais competições desportivas nacionais nas três modalidades “estejam a ser condicionadas por arbitragens de má qualidade” e, em certos casos, por arbitragens cuja intenção o Porto considera ser prejudicar as suas equipas.

O Porto lembra que tem vindo a alertar as três federações para a falta de qualidade das arbitragens, “infelizmente sem efeitos práticos”. O clube portista considera que os órgãos federativos têm a responsabilidade de tomar medidas para que arbitragens que “têm acontecido reiteradamente” não voltem a suceder. O Porto ameaça tomar “medidas drásticas” junto das respetivas federações cajo a verdade desportiva não seja salvaguardada.