Benfica segura João Félix até 2023

O Benfica oficializou, esta segunda-feira, a renovação de contrato de João Félix até 2023. Segundo "O Jogo", o jovem fica blindado por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, recorde em Portugal.

Foi no Twitter que os encarnados confirmaram o prolongamento, por mais um ano, do vínculo do avançado, de 18 anos, que a sua primeira época com a equipa principal já leva dois golos em oito jogos disputados.

João Félix é natural de Viseu e chegou ao Benfica em 2015/16, para os sub-17. Desde então, a sua ascensão foi meteórica e, acabado de atingir a maioridade, já milita na equipa principal das águias, além de já se ter estreado pela seleção portuguesa de sub-21.