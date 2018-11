Éder acredita que o Lokomotiv tem "equipa suficiente para vencer" no Dragão

Éder acredita que o Lokomotiv Moscovo pode vencer no Dragão, na terceira jornada do grupo D, e com isso intrometer-se na luta pela passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"É possível, o grupo acredita que é possível. Isso passa por vencer o jogo com o FC Porto. Vamos dar tudo para vencer o jogo. No jogo em Moscovo, cometemos alguns erros, podíamos ter acabado em vantagem logo no início. O resultado podia ter sido completamente diferente. Sabemos que o FC Porto vai entrar muito forte e temos de estar preparados e concentrados. Fazer o nosso jogo, temos todas as hipóteses e equipa suficiente para vencer", garantiu o ponta-de-lança português, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Éder foi treinado por Sérgio Conceição no Sporting de Braga, em 2014/15. Assim, sabe bem quais são as ideias do treinador para o FC Porto: "O Porto é uma equipa consistente, muito agressiva, com bom futebol. Mas não vamos pensar muito nas qualidades do Porto, vamos concentrar-nos em nós mesmos. Sabemos que não vai ser fácil, mas temos uma equipa com muita qualidade. Já o demonstrámos e assim vai ser amanhã".

O avançado realçou que as três derrotas do Lokomotiv "não correspondem às exibições" e que a equipa russa podia ter mais pontos. Éder quer mostrar isso mesmo no Dragão. "Tudo vamos fazer para pontuar. Vamos fazer de tudo para vencer o jogo e mostrar que ainda estamos vivos e que queremos lutar pela passagem", frisou.

Éder reconheceu que "é sempre bom regressar a casa" e prometeu que ele e Manuel Fernandes jogarão com "alegria, vontade e orgulho". Voltar a jogar em Portugal com uma vitória "seria espetacular".

Porto e Lokomotiv jogam na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.