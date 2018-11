Ronaldinho tem menos de seis euros no banco

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol, e o irmão, Roberto Assis Moreira, têm apenas 24,63 reais nas suas contas bancárias, segundo o portal brasileiro "UOL". Feita a transição, dá menos de seis euros.

No domingo, a organização da cimeira de tecnologia Web Summit, em Lisboa, na qual Ronaldinho costuma ser orador, anunciou que o ex-jogador não iria participar na edição deste ano, por ter o passaporte apreendido pela justiça brasileira. Ele e o irmão têm os passaportes apreendidos por decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo por base a construção, sem licenciamento ambiental, de um cais na orla do rio Guaíba, uma zona protegida.

O processo quebrou o sigilo bancário de ambos, para penhorar um valor para pagamento de multas e indemnizações milionárias. O Bacenjud, sistema que interliga o Banco Central e demais bancos brasileiros, respondeu que não havia saldo suficiente. O Ministério Público (MP) brasileiro escreveu, num documento, que Ronaldinho e Assis tinham menos de seis euros guardados. Muito abaixo dos dois milhões de euros que o par de irmãos terá de pagar, entre multas e indemnizações.

"Foi realizada hipoteca legal sobre o imóvel gerador da controvérsia, mas o mesmo já conta com robusta dívida em decorrência de inadimplemento de débitos tributários", escreveu o MP, segundo o "UOL".



Estilo de vida não corresponde ao saldo



O portal brasileiro acrescenta que o saldo nas contas de Ronaldinho não combina com o estilo de vida do ex-jogador, que ainda nas últimas semanas esteve em Tóquio, capital do Japão, e na China. Ainda este ano, a Nike lançou uma linha de chuteiras em homenagem ao antigo internacional brasileiro, que representou "gigantes" como PSG, Barcelona e AC Milan, além dos brasileiros Grémio e Atlético Mineiro.

Ronaldinho Gaúcho e o irmão foram condenados em feveriro de 2015, contudo, não tomaram as providências exigidas pela justiça brasileira.

A apreensão dos passaportes de ambos foi a maneira encontrada para os pressionar, visto que não há saldo suficiente para cobrir a dívida. Além de construírem um cais na orla do rio Guaíba, uma zona protegida, sem autorização, Ronaldinho e Assis canalizaram um riacho, pavimentaram as margens do rio e ignoraram os avisos de que estavam a construir em zona de preservação permanente.