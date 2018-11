Jorge Paixão: "Sporting não tinha necessidade de importar um treinador"

Jorge Paixão desconhece o currículo do técnico que o Sporting escolheu para a sua equipa, mas de uma coisa tem a certeza: o clube de Alvalade não tinha necessidade de ir ao estrangeiro "importar" um treinador.

O próximo treinador do Sporting é Marcel Keizer, holandês que treina o Al Jazira. A trabalhar na China mas atento ao futebol português, Jorge Paixão não compreende a escolha de Frederico Varandas:

"Não o conheço [Marcel Keizer] nem ao seu currículo. Também desconheço de onde vem esta escolha do presidente do Sporting ou da estrutura do clube. O que sei é que temos grandes treinadores em Portugal e com capacidade, qualidade e currículo para treinar o Sporting. Temos de respeitar esta decisão da SAD do Sporting, embora eu considere que não havia necessidade de importar qualquer treinador estrangeiro", refere o treinador, em entrevista a Bola Branca.



Jorge Paixão está a trabalhar na China, no Shenzhen, como adjunto do espanhol Lopez Caro, acumulando as funções de treinador dos sub-23 do clube chinês. Paixão não sente saudades do futebol português:



"Aqui estou bem, a nossa equipa subiu à Primeira Liga Chinesa e estamos muito felizes. Muitas vezes o futebol português é mais falado por coisas negativas que positivas e por isso não tenho saudades".