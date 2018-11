O que são as “midterms”? As eleições intercalares explicadas em quatro pontos

Veja também:



Houve uma coisa que os eleitores e legisladores dos Estados Unidos não perderam de vista nas últimas semanas por entre ataques de ódio, polémicas e debates políticos: as eleições intercalares.

Esta terça-feira os norte-americanos são chamados às urnas para elegerem uma série de representantes locais e estatais e, acima de tudo, para definirem a composição do Congresso para os próximos dois anos, até às presidenciais de 2020.

Numa altura de intensos debates sobre imigração e sobre o futuro de Donald Trump, a Renascença explica-lhe em que consistem estas eleições e o que está em causa este ano.

Eleições quê?

As intercalares são conhecidas do outro lado do Atlântico como “midterms”, tradução livre para “eleições do meio”. Têm lugar precisamente a meio do mandato de quatro anos do Presidente – neste caso, do primeiro mandato de Donald Trump, que foi eleito em novembro de 2016.

Podemos considerá-las como uma espécie de fusão entre as nossas eleições autárquicas e legislativas, nas quais os americanos elegem uma multidão de representantes políticos. Entre senadores, congressistas, governadores, juízes, procuradores, presidentes de câmara e até mesmo xerifes, vai (quase) tudo a votos.

Os dois órgãos mais importantes em disputa nas urnas são o Senado e a Câmara dos Representantes, as duas câmaras do Congresso, que é o principal órgão legislativo do país.

Mais do que noutros anos de intercalares, estas eleições são tidas como um importante termómetro da presidência Trump, com os resultados a refletirem o agrado ou, por outro, a insatisfação do eleitorado face aos dois primeiros anos do seu mandato presidencial.

Da mesma forma, o plebiscito desta terça-feira ganha importância redobrada pelo potencial de definir os próximos dois anos da presidência Trump e, no limite, decidir a sua continuidade (ou não) na Casa Branca a partir de 2020. Isto porque há assentos a votos no Congresso em número suficiente para alterar o equilíbrio de poderes no país; neste momento o Partido Republicano pelo qual Trump foi eleito controla as duas câmaras legislativas mas muitas sondagens prevêem uma vitória dos democratas na Câmara dos Representantes - uma que, a confirmar-se, roubará alguma margem de manobra à presidência.

A campanha nos EUA tem sido extremamente renhida: se do lado dos democratas os candidatos têm tentado capitalizar o descontentamento contra Donald Trump para atrair votos, o Presidente e o seu partido têm puxado pelos medos e receios dos eleitores mais conservadores, nomeadamente no que toca a questões de imigração.

Quem vai a votos?

Câmara dos Representantes

Do inglês “House of Representatives”, a Câmara dos Representantes é a câmara baixa do Congresso e é nela que mais atenções estão focadas nestas eleições. Há 435 assentos na Câmara, ou seja, um congressista por cada distrito eleitoral (sendo que cada Estado tem um determinado número de distritos eleitorais, que varia distrito a distrito) e, esta terça-feira, todos esses assentos vão a votos.

No jogo das probabilidades, os analistas antevêem uma reviravolta nesta Câmara, atualmente sob controlo dos republicanos com 235 congressistas. Para reverter isto, o Partido Democrata precisa de conquistar um mínimo de 218 assentos, ou seja, manter os 200 que controla atualmente e roubar pelo menos mais 18 aos conservadores.

Segundo o FiveThirtyEight, um dos mais populares sites de análise estatística dos EUA, há cerca de 87% de probabilidades de os democratas passarem a controlar a Câmara esta semana.