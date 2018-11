Spice Girls voltam aos palcos

A "girls band" britânica Spice Girls estão de volta aos concertos. No entanto, o regresso à estrada, não será feito com todo o quarteto porque excluída do regresso da icónica banda ficará Victoria Beckham.

O grupo já havia anunciado, em fevereiro deste ano, que havia planos para se voltar a reunir. Uma digressão mundial e uma possível nova compilação perfilavam-se no horizonte. A digressão parece agora estar bem encaminhada, devendo ser anunciada em breve.



Victoria, no entanto, preferiu não abandonar o trabalho na indústria da moda.

Na banda continuam Emma "Baby" Bunton, Geri "Ginger" Halliwell, Mel "Sporty" Chisholm, e Mel "Scary" Brown.

A última vez que as Spice Girls pisaram juntas um palco aconteceu em 2012, na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres.