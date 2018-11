Nadal vai ser operado e não joga mais esta época

Rafael Nadal anunciou, esta segunda-feira, que vai ser operado ao tornozelo e que não voltará a jogar ténis esta temporada. O número dois do ténis mundial - perdeu o trono esta semana, para o sérvio Novak Djokovic - vai falhar as ATP Finals, em Londres.

No Twitter, o tenista espanhol assumiu que passou "um ano complicado", que embora tenha sido "muito bom a nível tenístico" quando pôde jogar, foi também "muito mau no que às lesões diz respeito".

"Fiz o possível para chegar ao final da temporada em boas condições, tanto a Paris [Masters 1.000, de que desistiu por lesão] como a Londres [ATP Finals], fazendo as coisas bem, e queria muito jogar. Infelizmente, tive um problema do abdominal em Paris na semana passada e, além disso, tenho um corpo lire na articulação do tornozelo que tem de ser removido hoje [esta segunda-feira] em operação", escreveu.

Nadal explicou que o problema no tornozelo já tinha sido detetado "há algum tempo" e que o incomodava "de vez em quando", mas que ainda não o tinha resolvido: "No entanto, dado que o problema no músculo abdominal também me impede de jogar em Londres, aproveitámos o momento para remover o corpo livre e evitar futuros problemas. Dessa forma, espero estar em plenas condições para a próxima temporada".

O regresso oficial de Rafa Nadal está marcado para o Open 250 de Brisbane, na Austrália. O espanhol pretende estar em plenas condições a tempo do Open da Austrália, que arranca a 14 de janeiro.