Keizer esteve no banco do Al Jazira frente ao Al Wasl

Marcel Keizer, treinador holandês, ainda orientou a partida do Al Jazira desta segunda-feira frente ao Al Wasl, a contar para a Liga dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo a imprensa portuguesa, o técnico já tem a rescisão acertada com o Al Jazira e assinará com os leões um contrato válido até 2020, com opção de extensão por mais duas épocas.

Segue a dúvida de quem vai orientar a equipa do Sporting no confronto da Liga Europa frente ao Arsenal. Questão à qual o próprio técnico interino, Tiago Fernandes, não soube responder.

O holandês Marcel Keizer arrancou a carreira de treinador em 2004 no UVS, e treinou ainda o Argon, Telstar, Emmens e Cambuur. Em 2016/17, treinou a equipa B do do Ajax e deu o salto para a equipa principal na temporada seguinte. Depois de meia temporada aquém das expectativas, Keizer foi demitido do cargo, substituído pelo atual técnico, Erik Ten Hag.

[notícia atualizada às 15h21]