Aos 14 anos, Ovelar decidiu o mais importante dérbi paraguaio

Recorde o nome: Fernando Ovelar. O avançado de 14 anos já escreveu o seu nome na história do futebol paraguaio ao marcar um golo, no domingo, no dérbi entre Cerro Porteño e Olimpia.

O "miúdo" somou a segunda titularidade da época ao serviço do Cerro Porteño, e a responsabilidade foi ainda maior: o emocionante dérbi paraguaio entre as duas equipas que lutam pelo título.

Filho de um antigo internacional paraguaio, Ovelar não cedeu à pressão e, apesar dos 14 anos, foi decisivo para o desfecho da partida ao marcar o primeiro golo do jogo aos 16 minutos, com mais de 29 mil pessoas presentes no Estádio Defensores del Chaco, casa do Cerro.

Fernando Ovelar já bateu o recorde do mais jovem jogador de sempre a jogar e marcar no principal escalão de futebol paraguaio.

Apesar do golo, o Cerro Porteño não evitou o empate caseiro a duas bolas, num jogo repleto de emoção. A equipa da casa chegou à liderança aos 95 minutos, com um golo de Marcos Acosta (ex-Vitória de Setúbal), mas o Olímpia empatou aos 90+12 minutos, de penálti.