Carvajal: "Lopetegui foi o melhor treinador que tive"

Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, diz que Lopetegui "é o melhor treinador" que teve ao longo da carreira.

Dias após o despedimento do técnico do espanhol, Carvajal deixou grandes elogios ao treinador com quem trabalhou no emblema "merengue" e na seleção espanhola: "Foi o melhor treinador que já tive na carreira, mas faltou-lhe aquela ponta de sorte para contar connosco, infelizmente".

Em entrevista à TVE, o defesa direito do Real Madrid elogia a mentalidade e espírito do agora ex-treinador:

"A sua forma de ver o futebol e de gerir o grupo é algo que vou guardar. Eu já dizia antes dele vir para o Real e continuo a dizer: nunca tive outro treinador que faça melhor que ele".

Lopetegui deixou o Real Madrid depois de uma pesada derrota por 5-1 no terreno do Barcelona, o quinto jogo consecutivo na La Liga sem vencer.