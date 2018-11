Muse voltam a Portugal em 2019

A banda britânica Muse vai voltar a Portugal, um ano depois da sua última visita. A banda atuou pela última vez no Rock in Rio, em Lisboa, e já passou por Portugal noutra edição do festival, no Estádio do Dragão e na Altice Arena.

O concertos será no dia 24 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa. A notícia foi dada pela Warner Music, a editora da banda, que revelou num comunicado os países para a próxima digressão dos Muse.

A viagem dos Muse arranca nos Estados Unidos, em Houston, Texas, no dia 22 de fevereiro. A paragem em Lisboa é a penúltima da digressão que terá 36 datas.

A digressão servirá para promover o próximo álbum, "Simulation Theory", que sai no dia 9 de novembro. Para já, os fãs da banda puderam ouvir e ver o single "Pressure", lançado há um mês.

Os bilhetes para o concerto estarão disponíveis a partir do dia 16 de novembro e vão custar entre 60 a 80 euros.