Leões regressam aos treinos com cinco sub-23

O Sporting voltou aos treinos, esta segunda-feira, depois da vitória frente ao Santa Clara nos Açores.

Tiago Fernandes orientou a sessão em Alcochete e chamou cinco jogadores do plantel de sub-23 para colmatar as ausências dos titulares, que se limitaram a fazer trabalho de recuperação física no ginásio.

Thierry Correia, Daniel Bragança, Bruno Paz, Elves Baldé e Abdu Conté juntaram-se à equipa principal.

Ristovski e Raphinha continuam lesionados e entregues ao departamento clínico, para além de Battaglia, que será operado a uma entorse no joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior.

O Sporting joga na quinta-feira, em Inglaterra, frente ao Arsenal, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.