Battaglia operado ao joelho na terça-feira

Rodrigo Battaglia lesionou-se na partida frente ao Santa Clara e confirmou-se a gravidade da lesão: entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior.

O Sporting atualizou o boletim clínico, esta segunda-feira, e anunciou a grave lesão do médio argentino, que será "submetido a intervenção cirúrgica" na terça-feira.

Battaglia será baixa de peso para o novo técnico do Sporting, pelo que o argentino deve falhar vários meses de competição.

O camisola 16 dos leões foi substituído ao minuto 26 da partida nos Açores, depois de um choque com um jogador do Santa Clara. O médio saiu do relvado de maca, envolto em lágrimas. No final da partida, Acuña dedicou a vitória ao compatriota.

Raphinha e Ristovski continuam também entregues ao departamento clínico para tratamento.

[Atualizado às 13h15]