Mais de 80 pessoas raptadas de uma escola nos Camarões

Mais de 80 pessoas, a maioria crianças, foram raptadas de uma escola no centro da cidade de Bamenda, nos Camarões, esta segunda-feira. Segundo o governo e o exército camaronês, nenhum grupo reivindicou o rapto.

As 80 pessoas desapareceram numa região do país cuja língua é o inglês. O país atravessa um período conturbado devido a rebeldes separatistas, que querem criar um Estado de língua inglesa, independente do governo camaronês, que tem o francês, a língua mais falada no país, como língua oficial.

Milícias separatistas têm fechado escolas em protesto contra o Presidente Paul Biya, reeleito pela sétima vez este ano, com mais de 70% dos votos. Está no poder desde 1982.

Segundo uma fonte militar citada pela agência Reuters, "um total de 81 pessoas foram raptadas, incluíndo o diretor da escola. Foram levados para o mato". Bamenda, a cidade onde ocorreu o sequestro, situa-se a 366 quilómetros da capital, Yaoundé.



À cadeia televisiva britânica BBC, fontes dizem que o rapto foi levado a cabo por homens armados. Um porta-voz do governo garantiu que o governo estava a acompanhar a situação, mas não comentou nada além disso.

O movimento separatista começou a ganhar fôlego em 2017, depois do governo ter proibido manifestações pacíficas. Muitas pessoas fugiram de Bamenda e de outras cidades anglofónicas para as regiões francofónicas, mais pacíficas.

Os separatistas querem criar o estado de Ambazonia, no noroeste do país. Acusam o governo de apenas querer saber da população que fala francês, apesar das regiões noroeste e sudoeste do país falar predominantemente inglês e representar 20% do país.

Os Camarões têm cerca de 250 línguas diferentes, com os governos a tentar criar o ensino do inglês e do francês nas escolas. No entanto, as escolas muitas vezes recusam-se a ensinar as duas línguas. Há ainda uma minoria que fala alemão, como reminescência da Primeira Grande Guerra.