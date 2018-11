Guedes: "Keizer privilegia o futebol de ataque"

Guedes, antigo avançado do Al Dhafra, acredita que Marcel Keizer é um treinador que privilegia o ataque e que, pela sua filosofia, pode fazer um bom trabalho no Sporting

Aguarda-se que os leões oficializem o negócio e apresentem Marcel Keizer, que tem estado ao serviço do Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos. Precisamente no campeonato dos Emirados, jogou nos primeiros meses desta temporada o avançado português Guedes, que se destacou em Portugal ao serviço do Rio Ave.

Guedes defrontou o Al Jazira na pré-época e traçou o raio-x do perfil do novo técnico leonino, em entrevista a Bola Branca.

"É uma equipa grande, de posse de bola e focada no objetivo de fazer golo. O Marcel Keizer é um treinador com ideias de ataque, porque a equipa onde está o permite. Um brasileiro que eu conheço, avançado do Al Jazira, estava a gostar dos métodos dele".



Por estar habituado em trabalhar em grandes clubes, com equipas fortes e pela sua filosofia, Keizer pode ter sucesso no Sporting, considera Guedes. O avançado português lembra que o Sporting tem "grandes individualidades, jogadores com muita qualidade" e isso ajuda qualquer treinador.