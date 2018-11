"Molécula Verde". Portugueses descobrem substância natural para uma indrústria amiga do ambiente

Uma equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra foi a primeira a provar que é possível substituir o composto tóxico estireno, utilizado em grande escala na indústria, por uma molécula natural extraída da resina dos pinheiros.

Devido aos “problemas ambientais do estireno, que são agravados pelo facto de ser um monómero [molécula] muito volátil e, portanto, classificada como perigosa”, o grupo de investigadores de Coimbra começou por “utilizar moléculas que são de fonte renovável, neste caso, a resina do pinheiro”, explicou à Renascença Jorge Coelho, professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra e coordenador da equipa de investigação.

A comunidade científica já tinha assinalado como “urgente encontrar uma alternativa ao estireno, devido ao problema de toxicidade”, relembrou o professor.