Bispo de Viana recorda São Paulo VI responsável pela criação da diocese há 40 anos

O bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, destacou, este domingo, a memória de São Paulo VI, Papa que foi responsável pela criação da diocese, a 3 de novembro de 1977.

De acordo com uma nota enviada pela diocese, D. Anacleto abençoou, durante a eucaristia, uma imagem do Papa italiano (1897-1978), que passa a estar representado na Catedral de Viana do Castelo.

Num dia de festa e de ação de graças, o bispo de Viana do Castelo salientou que “Igreja que não agradece não é Igreja”, e defendeu que a melhor forma de “agradecer” as graças recebidas, ao longo destas quatro décadas, “é testemunhar no meio do mundo” a forma como Cristo é vivido neste território do Alto Minho.

“Anunciemos este amor no meio do mundo através das nossas palavras, mas sobretudo através da nossa própria vida, pois o amor anuncia-se melhor quando é vivido”, lembrou D. Anacleto Oliveira.

A 3 de novembro de 1977, Paulo VI erigiu canonicamente a Diocese de Viana do Castelo através da Constituição Apostólica "Ad aptiorem populi Dei", separando-a da Arquidiocese de Braga.

Este domingo, D. Anacleto Oliveira encerrou também a Porta Santa da Gratidão que apontou simbolicamente também para este 40.º aniversário da Diocese de Viana do Castelo.

“Agradecer o amor que de Deus recebemos leva-nos a amarmo-nos uns aos outros, pois, quando nos unimos verdadeiramente a Deus, unimo-nos aos outros. Amando a Deus recebemos força para amar os outros”, frisou o responsável católico.

O encerramento das comemorações dos 40 anos da fundação da Diocese de Viana do Castelo coincidiu entre 28 de outubro e 4 de novembro com uma semana especial para a comunidade católica da região, que “contou com diversos momentos formativos e celebrativos”.