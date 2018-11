​Filipe Azevedo: ”Pressão do Lokomotiv é benéfica para o FC Porto”

O FC Porto recebe na terça-feira o Lokomotiv de Moscovo, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Bola Branca ouviu o primeiro português a alinhar no Lokomotiv, que dá o favoritismo aos dragões.



A equipa de Sérgio Conceição procura cimentar a liderança e dar um passo de gigante rumo aos oitavos de final. Para os russos o jogo é decisivo. Uma derrota afasta em definitivo o Lokomotiv da próxima fase da competição.

Bola Branca ouviu o primeiro português que jogou na equipa de Moscovo e no futebol russo. Filipe Azevedo, que alinhou no Lokomotiv em 2000 e 2001, aponta o favoritismo ao FC Porto.

“A pressão está do lado do Lokomotiv porque o jogo é decisivo para os russos. Só a vitória lhes interessa para continuarem a ter hipóteses de apuramento para os oitavos de final. A pressão vai obrigar o Lokomotiv a arriscar o que pode ser positivo para o FC Porto”, considera o antigo jogador.

O FC Porto vem de cinco vitórias seguidas em jogos oficiais. O Lokomotiv vem de igual série de triunfos na Liga russa. O momento das equipas pode acrescentar qualidade ao jogo. “As duas equipas estão num bom momento nas provas internas e vai ser um jogo interessante”, antevê Filipe Azevedo.

Os dragões venceram em Moscovo por 3-1, com golos de Marega, Herrera e Corona, resultado que ajudou a medir a qualidade das equipas: “Individual e coletivamente, o FC Porto é uma equipa superior e demonstrou-o há duas semanas em Moscovo. Se o FC Porto estiver num dia normal, vencerá o jogo de amanhã”.

Filipe Azevedo, de 43 anos, alinhava no Alverca em 2000 quando se transferiu para o Lokomotiv de Moscovo, tornando-se no primeiro jogador português a alinhar no futebol russo.