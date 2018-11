Estatuto do Cuidador Informal. "Não consigo perceber o que esperam para o aprovar"

Filipe

05 nov, 2018 évora 13:13

Parece mentira mas é verdade , se um dia for isso aprovado ... espero que sim , coitadas das pessoas que cuidam ... seria transformarem as habitações privadas em autênticos Hospitais ambulantes . Que possam dar uma abono à altura da situação tudo bem , agora criarem uma espécie de profissão para despejar doentes dos Hospitais , não . Ou fazem novos Hospitais com os impostos do povo para albergar estas situações ou criem abonos específicos . Deve ser bonito ... deve ... logo vão ver . E , não se esqueçam de formar os "cuidadores!" como exigem das amas que cuidam das crianças porque o Estado não investe nas creches públicas . Ou , então em vez de um idoso para no lar 950 euros por mês , vão criar formação dos "cuidadores!" para despejarem os Lares de 3ª Idade e pagarem o ordenado mínimo ao cuidador , sempre poupa 950 euros e o Estado paga ao "cuidador!" . Grande negócio vai ser , melhor do que habitações das cabras e ovelhas que arderam nos incêndios e barracões e culturas que o vento não destruiu , pagas a fundo perdido ...