Dragões terminam operação Lokomotiv com apenas uma baixa

O FC Porto voltou a treinar, esta segunda-feira, em véspera de receção ao Lokomotiv de Moscovo.

Sérgio Conceição tem todo o plantel à sua disposição, à exceção do avançado Vincent Aboubakar, pelo que foi possível perceber pelos 15 minutos de treino abertos à comunicação social.

Diogo Leite, Bruno Costa, João Pedro e Marius voltaram a treinar com o plantel dos dragões, depois de terem sido chamado para a partida da equipa B frente ao Leixões, no domingo.

Recorde-se que Mbemba, Soares, João Pedro e Marius são baixas confirmadas para a partida contra o Lokomotiv, na terça-feira, por não estarem inscritos na competição.

Sérgio Conceição fará a antevisão da partida frente ao emblema russo esta segunda-feira, às 18h30, no centro de treinos do Olival.

O FC Porto recebe o Lokomotiv de Moscovo no Estádio do Dragão, terça-feira, às 20h00, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.