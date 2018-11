Celebração política no Mundial deixa Shaqiri de fora para o Estrela Vermelha

Xherdan Shaqiri, médio do Liverpool, ficou fora da convocatória de Jurgen Klopp para a partida da Liga dos Campeões no terreno do Estrela Vermelha, devido a uma celebração que protagonizou no Mundial 2018.

O médio suíço nasceu no Kosovo, estado cuja independência não é reconhecida pelo governo sérvio. No Mundial 2018, Shaqiri e Xhaka, celebraram de forma planeada em favor da independência do Kosovo, o que originou numa multa por parte da FIFA.

Cinco meses depois, a celebração continua a ter repercussões. Shaqiri vai falhar o confronto frente ao Estrela Vermelha, para a quarta jornada da Liga dos Campeões, de forma a evitar uma receção hostil por parte dos adeptos sérvios.

Jurgen Klopp explicou a decisão esta segunda-feira, em declarações reproduzidas no site do clube: "Tivemos em conta a receção que ele poderia ter. Não sabemos o que pode acontecer, mas queremos estar focados a 100% no futebol porque não temos nenhuma mensagem política".

"Queremos ser respeitosos e evitar distrações que nos tirassem o foco dos nove minutos do jogo. Por esse motivo, o Shaqiri não foi convocado, decisão que ele percebeu e aceitou. Gostamos muito dele, vai fazer muitos jogos por nós, mas não na terça-feira", adicionou o técnico alemão.