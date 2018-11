Djokovic regressa ao trono e João Sousa salta três posições

Novak Djokovic regressou, esta segunda-feira, ao primeiro lugar do ranking mundial ATP, ultrapassando Rafael Nadal.

O regresso ao trono do sérvio já era conhecido, em virtude do abandono de Rafael Nadal no Masters 1000 de Paris. Djokovic está novamente no primeiro lugar da hierarquia de ténis, dois anos depois de ter perdido o lugar.

Djokovic perdeu a final do torneio em Paris para o russo Karen Khachanov, que subiu nove posições e ocupa o 11º lugar.

O tenista japonês Kei Nishikori regressou ao "top-10", e fixou-se no nono posto do ranking. John Isner, que desceu ao 10º lugar, protagonizou a outra alteração nos dez melhores tenistas da atualidade.

Em relação a tenistas portugueses, João Sousa subiu três posições e regressou à posição 45. O português caiu na segunda ronda do Masters 1000 de Paris, precisamente contra Djokovic, que viria a perder a final contra o russo Khachanov.

A semana foi também positiva para o número dois português, Pedro Sousa, que subiu dez posições e ocupa agora o 114º posto, o melhor registo pessoal desde outubro de 2017.