Dois edifícios ruíram na cidade francesa de Marselha

Pelo menos, duas pessoas ficaram feridas após o desmoronamento de dois edifícios esta manhã, em Marselha, França.

Trabalhadores das equipas de resgate disseram à France Presse que, de acordo com suas informações, nas duas estruturas poderiam estar a viver 12 pessoas.

No local do incidente, o vice-prefeito de Marselha, Julien Ruas, encarregado do Batalhão de Bombeiros, indicou que um dos dois prédios estava considerado em perigo há cerca de dez dias por problemas no primeiro andar. Os ocupantes deste apartamento tiveram por isso de ser realojados.

Os dois edifícios, de quatro e cinco andares, que estavam praticamente em ruínas, localizam-se na rue d'Aubagne.

Segundo os bombeiros, um terceiro prédio adjacente também ameaçou entrar em colapso.