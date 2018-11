Deco: "Atrasei a saída do FC Porto porque queria esperar pelo Barcelona"

Deco, antigo médio do FC Porto, diz que adiou a saída do Dragão porque queria jogar no Barcelona, e comentou ainda o mau momento do Real Madrid na era pós-Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao jornal "Sport", o antigo camisola 10 do FC Porto admite que o Barcelona era o seu sonho de infância e recusou várias propostas para esperar pelo clube catalão:

"O Barcelona era o clube que sonhava jogar quando era pequeno. Sou da geração que cresceu a ver o Romário. Estive seis anos no FC Porto e quando vinha algum clube com propostas, dizia que não porque queria esperar pelo Barcelona. Adiei a minha saída do FC Porto várias vezes, à espera do 'Barça'".

Apesar da vontade de representar o emblema catalão, a passagem pelo Dragão merece destaque para Deco: "Estive em muitos clubes na carreira, mas o FC Porto e o Barcelona foram os que mais me marcaram. Estive muitos anos no Porto e ganhei muitos títulos".

Deco comentou também a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid e encara com normalidade o mau momento de forma dos "merengues".

"Não discuto se eles jogam bem ou mal, mas as pessoas acreditavam mesmo que seria igual sem o Cristiano? É o melhor jogador da história do Real Madrid, é normal que a equipa ressinta", diz.

Com o FC Porto, Deco venceu uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, três campeonatos, três Taças de Portugal e ainda duas Supertaças Cândido Oliveira.