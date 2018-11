Irão desvaloriza sanções americanas. "Estamos preparados para resistir"

As sanções dos Estados Unidos ao Irão são retomadas esta segunda-feira, depois do acordo assinado entre os dois países em 2015 ter sido cancelado por Donald Trump. O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, avisou que o Irão vai desafiar as sanções e continuar a vender petróleo.

A decisão dos americanos reimpõe sanções que foram levantadas em 2015, quando o então Presidente Barack Obama e cinco outros governos - China, França, Rússia, Reino Unido e Alemanha - assinaram o acordo nuclear iraniano.

Agora, as sanções aplicam 300 novas sanções ao petróleo iraniano, a outas exportações e ao sistema bancário. A União Europeia, que continua a apoiar o acordo nuclear com o Irão, disse que se opunha à reimposição das sanções e a China, que importa petróleo do país, lamentou a decisão de Trump.

A reimposição das sanções faz parte de um esforço por parte de Donald Trump em forçar o Irão a reduzir os seus programas militares e deixar de apoiar os rebeldes no Iémen, o regime na Síria, Líbano e outros países no Médio Oriente. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse no domingo que as penalizações que são agora retomadas "são as sanções mais duras alguma vez impostas à República Islâmica do Irão".

No entanto, o governo teocrático do Irão desvalorizou qualquer preocupação sobre o impacto das sanções na economia do país. "Hoje [esta segunda-feira], o inimigo ataca a nossa economia. O alvo principal das sanções é o nosso povo", afirmou o Presidente iraniano, Hassan Rouhani.

"Os EUA querem cortar a zero as vendas de petróleo do Irão... mas nós vamos continuar a vender o nosso petróleo para furar as sanções", atirou Rouhani, numa reunião com economistas transmitida pela televisão estatal iraniana.

O líder iraniano denunciou ainda que as sanções eram ilegais e injustas. "Isto é uma guerra económica contra o Irão, mas a América devia aprender que não pode usar a força contra o Irão. Estamos preparados para resistir a qualquer pressão", avisou.