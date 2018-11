Braga "agarrado à liderança" e Sporting de regresso às vitórias

A vitória do Sporting sobre o Santa Clara com Tiago Fernandes no leme, e o triunfo caseiro do Braga fazem as principais manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

O jornal "O Jogo" dá destaque ao emblema minhoto, que bateu o Vitória de Setúbal por 2-1 e mantém-se em igualdade pontual com o FC Porto na liderança do campeonato. "Agarrados ao topo", pode ler-se.

Já os jornais "Record" e "A Bola" fazem manchete com o triunfo leonino nos Açores, também por 2-1, frente ao Santa Clara. "Leão volta a sorrir", escreve o "Record" e "Ventos de vitória", diz "A Bola".

A contratação iminente de Marcel Keizer para assumir o comando técnico do Sporting e a renovação de Salvio também são assuntos em destaque nas capas dos jornais desportivos nacionais.