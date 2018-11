Greve na Scotturb pode provocar atrasos e supressões

Esta segunda-feira há greve dos trabalhadores da Scotturb, a empresa de autocarros que opera nos concelhos de Sintra, Cascais e Oeiras.

Entre as 3h00 da madrugada desta segunda-feira e as 3h00 da madrugada de terça-feira podem ocorrer constrangimentos no cumprimento de horários e na realização de circulações.

O protesto, convocado pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), deve-se a falta de respostas a questões relacionadas com a organização dos tempos de trabalho.

De acordo com a Fectrans "os trabalhadores desta empresa estão a ser obrigados a tempos de condução seguidos a rondar as 6h30, o que é ilegal, e a períodos de trabalho seguidos de 8 horas sem intervalo de descanso, o que viola o Acordo de Empresa e a lei". "Com esta excessiva carga horária são obrigados a tomar as refeições na rua ou dentro do autocarro", acrescenta a Fectrans em comunicado.

O sindicato diz ainda que a Autoridade para as Condições de Trabalho foi alertada para a situação, mas não atuou.