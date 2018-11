Ténis. Pedro Sousa perde final no Equador

O português Pedro Sousa perdeu este domingo a final do torneio challenger de terra batida em Guayaquil, no Equador.

O tenista luso, 124.º do ranking mundial, foi derrotado pelo argentino Guido Andreozzi, 97.º do mundo, por 5-7, 6-1 e 6-4, em quase duas horas de jogo.

É a segunda final perdida para Pedro Sousa no espaço de uma semana depois de também ter sido derrotado no jogo decisivo em Lima, no Peru, pelo chileno Christian Garín (6-4, 6-4).

Esta segunda-feira com a atualização dos rankings, Pedro Sousa, de 30 anos, vai surgir no 114.º posto e cada vez mais perto de entrar no top 100 mundial.