Fenprof protesta aproveitando mediatização da Web Summit

A Fenprof vai entregar, esta segunda-feira, aos participantes da Web Summit um folheto em que denuncia que o Governo de Portugal não respeita os professores.

O protesto visa dar maior notoriedade, a nível nacional e internacional, às reivindicações da Federação Nacional de Professores.

Em causa, os seis anos e meio de serviço apagados da carreira contributiva.

Quem também protesta – e com impacto na Web Summit – são os trabalhadores do Metro de Lisboa que, na terça e na quinta-feira, cumprem uma greve parcial, entre as 6 e as 9h30. Esta paralisação parcial vai certamente complicar a vida aos habituais utentes daquele transporte público, assim como aos cerca de 70 mil participantes na Web Summit.