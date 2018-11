Varandas. “Nunca me vai faltar coragem para tomar decisões"

O presidente do Sporting garante “que nunca vai faltar coragem para tomar as decisões que entender serem as melhores” para o clube de Alvalade.

Frederico Varandas falou aos jornalistas, nos Açores, depois da vitória (2-1) dos leões diante do Santa Clara.

Sobre Marcel Keizer, o nome apontado pela imprensa como futuro técnico do clube, Varandas disse apenas não ser "assunto para agora".

O líder leonino aproveitou ainda para dedicar o triunfo a Battaglia, médio que saiu lesionado, e para agradecer o apoio dos adeptos, apesar do mau tempo.