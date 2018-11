João Henriques. “Não vai ser fácil baterem-nos"

O treinador do Santa Clara mostrou-se agastado depois da partida contra o Sporting e deixou uma certeza: "Não vai ser fácil baterem-nos".

Em declarações à Sporttv, João Henriques considera que "o resultado (1-2) é injusto”.

“Nós tivemos muito trabalho para chegar até onde estamos e não vai ser fácil tirarem-nos daqui. Hoje tenho um balneário revoltado pelo resultado, tenho um balneário revoltado porque os jogadores sentiam que podiam ganhar ao Sporting. Todos nós desejamos que o campeonato seja assim, equilibrado. Eu sei que não é fácil as pessoas olharem para a tabela ao intervalo e verem nas aplicações o Santa Clara à frente do Sporting com os mesmos pontos do Benfica. Mas é com muito trabalho e muito amor que chegamos até aqui. Estarmos nessa posição era inteiramente junto. Não vai ser fácil baterem-nos no campeonato", disse.

Sobre o lance decisivo, o técnico insular considera que não houve penalti no lance com Dost. “Houve 50 lances desses a meio-campo e nem falta marcaram”.

O Santa Clara perdeu por 2-1. Golos de José Manuel, Dost e Acuna.