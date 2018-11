Tondela vence fora e sai da zona de despromoção

O Tondela saiu da zona de despromoção da I Liga de futebol, ao vencer por 4-2 no estádio do Feirense, em jogo da nona jornada da prova.

A equipa visitante esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Bruno Monteiro, aos sete minutos, e Tomané, aos 54, de grande penalidade, mas consentiu a igualdade aos anfitriões, consumada por Edinho, aos 38, também através de um castigo máximo, e João Silva, aos 67.

O Tondela, que subiu do 16.º e penúltimo lugar para o 13.º provisório, em igualdade com o Feirense, ambos com nove pontos, voltou a adiantar-se com um golo do venezuelano Jhon Murillo, aos 72 minutos, fechando a contagem por intermédio do chileno Juan Delgado, aos 84.