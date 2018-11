Ténis. Tenista russo trava Djokovic

O tenista russo Karen Khachanov venceu em dois 'sets' o sérvio Novak Djokovic na final do Masters 1.000 de Paris, surpreendendo o líder do 'ranking' mundial a partir desta segunda-feira.

Em 1h39, Khachanov derrotou Djokovic pelos parciais de 7-5 e 6-4 e conquista o primeiro Masters 1.000 da carreira.

Djokovic, que vai subir à liderança do 'ranking' na atualização de segunda-feira, desalojando o espanhol Rafael Nadal, viu terminada uma série de 22 vitórias consecutivas, a última das quais nas meias-finais do torneio francês, frente ao suíço Roger Federer.

Já Khachanov, que estava no 18.º lugar da hierarquia ATP, mas vai subir até ao 11.º com este triunfo, tinha afastado o norte-americano John Isner, o alemão Alexander Zverev e o austríaco Dominic Thiem, todos do 'top 10' mundial.