Fim da 1ª Guerra Mundial assinalado em parada militar de grandes dimensões

Um desfile militar de grandes dimensões, com passagem de caças F-16, assinala hoje de manhã na Avenida da Liberdade, em Lisboa, os cem anos do Armistício da I Guerra Mundial, reunindo as altas figuras do Estado.

Além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, vão marcar presença os ex-presidentes da República António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio, segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

A cerimónia evocativa dos cem anos do fim da I Guerra Mundial (1914-1918) começa às 11H00 com a chegada do Presidente da República e do Comandante Supremo das Forças Armadas, que passará revista às forças em parada e discursará às 11:30 depois de uma homenagem aos mortos, com a deposição de uma coroa de flores.