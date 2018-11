Lokomotiv ganha antes de visitar Dragão

O Lokomotiv Moscovo, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, subiu ao segundo lugar provisório do campeonato russo de futebol, ao vencer por 3-1 na receção ao Arsenal Tula, em jogo da 13.ª jornada.

O defesa alemão Howedes inaugurou o marcador para o Lokomotiv aos 26 minutos, após assistência de Manuel Fernandes, mas os visitantes empataram aos 35, por Beljaev, antes de Miranchuk 'bisar', aos 70 e 74, com o último golo a ser marcado de novo após assistência do médio português.

O campeão russo, pelo qual o avançado português Éder foi suplente utilizado, ultrapassou o Krasnodar no segundo lugar do campeonato russo, ficando a quatro pontos do líder Zenit de São Petersburgo, mas tem mais um jogo do que os rivais na luta pelo título.

O FC Porto, líder do Grupo D da Liga do Campeões, com dois pontos de vantagem sobre o Schalke 04 e três sobre o Galatasaray, recebe na terça-feira o lanterna-vermelha Lokomotiv Moscovo, em jogo da quarta jornada, duas semanas após se ter imposto por 3-1 na capital russa.