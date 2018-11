Arsenal atrasa Liverpool

O Liverpool empatou 1-1 no terreno do Arsenal, resultado que deixa o Manchester City com a possibilidade de se isolar no topo da liga inglesa de futebol, na 11.ª jornada da prova.

Em Londres, os 'reds' até chegaram a estar a vencer, graças a um golo do veterano James Milner, aos 61 minutos, mas o avançado francês Lacazette impediu a vitória, aos 82.

Com este resultado, o Liverpool ficou provisoriamente isolado na frente da Premier League, com mais um ponto que o Manchester City, mas os 'citizens' podem no domingo ultrapassar os 'reds' e ficar com dois pontos de avanço, caso vençam na receção ao Southampton.

Por seu lado, o Arsenal, que é adversário do Sporting da Liga Europa, desce para quinto depois de o Tottenham vencer o Wolverhampton, do técnico português Nuno Espírito Santo por 3-2 (golos de Ruben Neves e Raul Jimenez).