Marítimo 0-2 FC Porto

Otávio não deixa dragão cair no Caldeirão

03 nov, 2018 - 17:07

O brasileiro Otávio saiu do banco e foi decisivo com um golo e uma assistência. Os dragões fogem ao Benfica e aguardam por resultado do Braga. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt e veja os golos.