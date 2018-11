O Governo vai disponibilizar 15 de milhões de euros a fundo perdido para agricultores que tenham sido afectados na sequência da tempestade Leslie, que atingiu a Região Centro nos dias 13 e 14 de outubro.

O apoio será a 100% para prejuízos até 5.000 euros; 85% para prejuízos entre os 5.000 e os 50.000 euros; e 50% para prejuízos entre 50.000 e 800.000 euros.

A medida abrange infraestruturas, instalações e equipamentos agrícolas e também perdas em animais e culturas permanentes, como é o caso de olivais, vinhas e pomares, de explorações situadas nos concelhos constantes da tabela abaixo. As despesas serão elegíveis a partir da data da ocorrência dos prejuízos (dia 13 de outubro) e os pagamentos poderão ter lugar após a contratação dos projetos junto do IFAP, contra apresentação da fatura.

As candidaturas estarão abertas até ao dia 15 de dezembroe o formulário de candidatura está acessível no site do PDR 2020, em www.pdr-2020.pt