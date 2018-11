Miguel Oliveira parte do sétimo lugar da grelha de partida

O português Miguel Oliveira (KTM) registou o sétimo tempo na qualificação para o GP da Malásia de Moto2, que tem lugar na próxima madrugada, no circuito de Sepang.

Durante a primeira parte da sessão, Miguel Oliveira esteve no sexto lugar , enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que pode sair da Malásia com o título mundial no bolso, ocupava o 11.º lugar.

Só que o italiano conseguiu melhorar o registo e ser 0,068” mais rápido do que o português, que caiu para sétimo atrás do seu rival na luta pelo campeonato.

Bagnaia precisa de ser quinto, no traçado malaio, em caso de vitória do português, para assegurar o título.

Independentemente daquilo que suceder em Sepang, Miguel Oliveira será, no mínimo vice-campeão mundial no ano de despedida da categoria, uma vez que, para o ano, competirá na categoria rainha MotoGP.

O espanhol Alex Marquez (Kalex), que já tinha sido o mais rápido nas sessões de treinos livres, dominou a qualificação, pela nona vez, esteve sempre no topo de tempos e foi o único a chegar ao segundo “5”.

O italiano Luca Marini (Kalex), que vai partir ao seu lado, ficou a quase meio segundo do espanhol, com o seu compatriota Fábio Quartararo (Speed Up) a completar a primeira linha da grelha.

A chuva, que começou a cair depois da qualificação de Moto2, condicionou os tempos na qualificação de MotoGP, com os pilotos da categoria rainha a serem os mais lentos no traçado malaio.

E se, na Q1, foi o espanhol Álvaro Bautista (Ducati) a averbar o melhor tempo, na hora da decisão foi o seu compatriota Marc Marquez (Honda), virtual campeão mundial, a fazer o melhor tempo, com o francês Johann Zarco (Yamaha) a juntar-se-lhe ao serem os únicos a rodar no segundo “12”, mas a ficarem separados por mais de meio segundo.

O italiano Valentino Rossi (Yamaha) completa a primeira linha da grelha.

Em Moto3, o espanhol Jorge Martin (Honda), que pode, a exemplo de Francesco Bagnaia, sair de Sepang com o título no bolso, assegurou a 11.ª “pole position” do ano, à frente dos italianos Marco Bezzecchi (KTM). É o único que o pode impedir de conquistar o título, e Tony Arbolino (Honda).

Com 11 pontos de avanço sobre o italiano, o espanhol precisa de ser quarto, em caso de triunfo do piloto da KTM.

Tudo aponta para que as corridas venham a ter lugar debaixo de chuva, o que pode ajudar ao aparecimento de surpresas.

Grelhas de partida:

Moto2

1.ª linha – Alex Marquez (Kalex), 2’05,629”; Luca Marini (Kalex), 2’06,117”; Fabio Quartararo (Speed Up), 2’06,295”; 2.ª linha – Remy Gardner (Tech 3), 2’06,347”; Mattia Pasini (Kalex), 2’06,439”; Francesco Bagnaia (Kalex), 2’06,549”; 3.ª linha – Miguel Oliveira (KTM), 2’06,617”; Xavi Vierge (Kalex), 2’06,687”; Brad Binder (KTM), 2’06,741. Alinham mais 23 pilotos

MotoGP

1.ª linha – Marc Marquez (Honda), 2’12,161; Johann Zarco (Yamaha), 2’12,709”; Valentino Rossi (Yamaha), 2’13,009”; 2.ª linha – Andrea Iannone (Suzuki), 2’13,097””; Andrea Dovizioso (Ducati) 2’13,183”; Jack Miller (Ducati), 2’13,274”; 3.ª linha – Danilo Petrucci (Ducati), 2’13,274; Alex Rins (Suzuki), 2’13,463”; Álvaro Bautista, 2’14,185. Alinham mais 16 pilotos

Moto3

1.ª linha – Jorge Martin (Honda), 2’11,731”; Marco Bezzecchi (KTM), 2’11,763”; Tony Arbolino (Honda), 2’12,065”; 2.ª linha – John McPhee (KTM); 2’12,081”; Albert Arenas (KTM), 2’12,211”; Enea Bastianini (Honda), 2’12,222”; 3.ª linha – Tatsuki Suzuki (Honda), 2’12,543; Kazuki Masaki (KTM), 2’12,627”; Ayumu Sasaki (Honda), 2’12,637. Alinham mais 19 pilotos